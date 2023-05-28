زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووقع اختيار زوران على كل من :-

حراسة المرمى: المهدي سليمان وعمرو خليل و صبحي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم ، محمد الصالح ، خالد صبحي ، السيد سالم ، أحمد فهد .

خط الوسط: ناصر ناصر ، اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن، عبدالغني محمد، محمود عبدالعزيز ، فوزي الحناوي ، خالد الغندور ، محمد محمود ، عمار حمدي ، ميسي ، محمد فارس.

خط الهجوم: مابولولو واوستن اموتو و عموري.