ظهور سائل أخضر غامض في قناة مائية شهيرة بفينسيا الإيطالية

بدأت الشرطة في مدينة فينسيا الإيطالية تحقيق في مصدر السائل الأخضر الفسفوري الذي ظهر يوم الأحد في القناة الكبرى بالمدينة، وسط تكهنات بأن سبب ذلك هو احتجاجات المتظاهرين على المناخ في إيطاليا.

يمكن رؤية الجندول يتجول في المياه الفسفورية بينما يلتقط السياح صوراً للرقعة الخضراء، من جسر ريالتو إلى أعلى وعلى طول جزء من القناة، وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأحد.

تم رصد اللون لأول مرة من قبل السكان المحليين، وقام بتغريد رئيس منطقة فينيتو، لوكا زايا. وقال إن "المحافظ دعا إلى اجتماع عاجل مع الشرطة للتحقيق في مصدر السائل الأخضر".

وقالت خدمة الإطفاء الإيطالية إنها تساعد وكالة حماية البيئة الإقليمية في أخذ عينات للاختبار.

أفادت صحيفة لانوفا فينيسا اليومية المحلية أن الشرطة كانت تبحث ما إذا كان اللون الأخضر يمكن أن يكون احتجاجًا من قبل نشطاء المناخ.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتحول فيها القناة الكبرى إلى اللون الأخضر. في عام 1968، صبغ الفنان الأرجنتيني نيكولاس جارسيا أوريبورو المياه باللون الأخضر بصبغة فلورية في محاولة لتعزيز الوعي البيئي.