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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجدول الزمني الخاص بالترشح لاختيار عميد كلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

فتحت جامعة القاهرة، باب الترشح لشغل منصب عميد كلية النانو تكنولوجي، وذلك لشغر منصب العميد بها، ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس 1 يونيو.

الأوراق المطلوبة للتقديم على منصب عميد كلية الدراسات العليا النانو تكنولوجي

وأوضحت جامعة القاهرة أنه على الراغبين في  التقدم لشغر منصب عميد كلية الدراسات العليا النانو تكنولوجي، أن يتقدموا بأوراقهم، حيث يتم فتح باب الترشح على العمادة بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، وحتى يوم إغلاق باب الترشح يوم الخميس 1 يونيو 2023.

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات. 

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2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية. 

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو أسطوانات مدمجة.

8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى. 

وأشارت الجامعة إلى انه تقدم الطلبات باليد من أصل وخمس نسخ مرفقا بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة بمبنى القبة يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

الجدول الزمنى الخاص بالترشح لاختيار عميد كلية النانو تكنولوجي جامعة القاهرة

ولفتت جامعة القاهرة الى أنه سوف يتم إعلان أسماء القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس الموافق: ١ يونيو 2023، على أن يتم البدء في تقديم الطعون  أيام : الاثنين - الثلاثاء 5 يونيو وحتى 6 يونيو من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، وسوف يبدأ البت في الطعون والإعلان عن الأسماء النهائية للمتقدمين بالكلية يوم الاثنين  12 يونيو .

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