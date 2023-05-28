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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عباس: سددنا 2 مليار جنيه ضرائب عن العاصمة الإدارية

صدى البلد

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن تفاصيل بيع المنطقة الصفراء الاستثمارية المطلة على النهر الأخضر بأرقام ضخمة، مؤكدًا أن المنطقة المطلة على النهر الأخضر ستكون متاحة للمستثمرين.

وقال “عباس”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”، إن شركة العاصمة الإدارية لها جمعية عمومية، وتخضع لقانون الاستثمار، ولديها أكبر مكتب مراجعة في العالم، مؤكدًا أنه قريبا ستنعقد الجمعية العمومية لشركة العاصمة الجديدة لأول مرة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، مساء اليوم الأحد، في حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم إعلان ميزانية شركة العاصمة والأرباح وتوزيعاتها في الجمعية العمومية المقبلة، والشركة لديها إدارة مراجعة داخلية ومراجعين خارجيين، وستكون أكبر شركة تدفع ضرائب للدولة.

وتابع المهندس خالد عباس، أنه قبل إبريل الماضي سددنا 2 مليار جنيه للضرائب تحت الحساب من أموال شركة العاصمة؛ وسيزيد هذا المبلغ للضعف، موضحًا أن الشركة تشترى الكهرباء وتبيعها داخل المدينة، وستنشئ شركات متخصصة لإدارة المرافق.

وأوضح عباس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن شركة العاصمة تحقق مكاسب وتخضع للرقابة، وقانون الدولة المصرية، وكذلك ملتزمة بكل قوانين الاستثمار في مصر، موضحًا أن وزارة الصحة أنشأت مستشفى للتأمين الصحي بالعاصمة.

أحمد موسى الاستثمار فى مصر الجمعيه العموميه الدولة المصرية العاصمة الادارية

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