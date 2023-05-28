بسبب معسكر اعتقال زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، اليوم الأحد، إن حربًا أهلية خفية تدور رحاها في أوكرانيا بسبب تعبئة الرجال.

حرب أهلية

وقال سوسكين: "داخل المجتمع الأوكراني.. هناك صراع أهلي، في الواقع حرب أهلية، لأن الرجال المحتجزين في معسكر اعتقال زيلينسكي لا يُمنحون الفرصة لاتخاذ خيار حر”.

وأضاف: ”يحدث هذا بتواطؤ الرئيس الأمريكي، جو بايدن وقيادة، الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، حذر سوسكين، الزعيم الأوكراني من صدام محتمل مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني على السلطة في البلاد.