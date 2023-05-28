رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف أول تكليف تلقاه من الرئيس السيسي

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن أول تكليف من الرئيس السيسي له عند توليه رئاسة الشركة هو بدء الحياة في العاصمة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:"الرئيس السيسي حريص على سرعة نقل الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية

وأوضح أن هناك 25 ألف وحدة فى الحي السكنى الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل، متوقعا زيادة فى عدد المقيمين في العاصمة الإدارية بعد إنتهاء العام الدراسي.

وأردف: سنتمكن من تسديد القرض الصيني من مبيعات البرج الأيقوني والأبراج فى حي المال والأعمال، مردفا أنه يتم العمل فى 15% فقط من مساحة أراضي العاصمة الإدارية.