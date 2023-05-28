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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عباس: 300 مليار جنيه أصول شركة العاصمة الإدارية بالمرحلة الأولى

صدى البلد

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك 5 جامعات خاصة بدأت العمل في العاصمة الإدارية، ويتم استقبال 10 آلاف طالب جامعي حاليًا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد “، “هناك 300 مليار جنيه أصول شركة العاصمة على الأرض في المرحلة الأولى؛ والهدف أن تكون شركة العاصمة الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط”، مؤكدًا أن قيمة الحي الحكومي حاليًا 80 مليار جنيه.

وأوضح أن هناك 25 ألف وحدة فى الحي السكنى الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل، متوقعا زيادة فى عدد المقيمين في العاصمة الإدارية بعد انتهاء العام الدراسي.

الإعلامي أحمد موسى الأكبر فى الشرق الأوسط الشرق الاوسط برنامج على مسئوليتي المهندس خالد عباس

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