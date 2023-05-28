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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الغربية: توريد 147 ألف طن من القمح

توريد القمح في الغربية
توريد القمح في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن توريد 147 ألفا  و101 طن من القمح داخل 22 موقعا تخزينيا بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم اليوم استقبال 693.9 طن من البنك الزراعي  437.1  طن من شركة المطاحن إلى جانب 93.5 طن من الشركة المصرية القابضة بإجمالي 1224.6 طن على مدار اليوم.

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وأشار محافظ الغربية إلى انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2023 وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدولة والتي تسعى لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي.

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وأوضح المحافظ أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل ٢٢ موقع تخزيني (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين  وموردي القمح.

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كما وجه رحمي بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون حيث لا يتم السماح لجميع المواقع بالوصول إلى نسبة 70% من إجمالي السعة ويتم نقلها إلى الصوامع بطنطا مباشرة.

التجارة الداخلية التموين والتجارة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة الثانوية العامة 202 الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الشركة المصرية القابضة

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