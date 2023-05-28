خلال 3 سنوات.. خالد عباس: مليون ونصف مواطن سيعيشون بالعاصمة الإدارية الجديدة

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن طرق العاصمة الجديدة في مرحلة تجريبية حاليا وسيتم تركيب اللافتات مستقبلا، وكل الطرق بها تم تخطيطها جيدا ونهاية يونيو ستكون العلامات الاسترشادية موجودة.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أن قرار طرح شركات متخصصة تابعة لشركة العاصمة الإدارية في البورصة يرجع للملاك؛ فهي مستقلة ولديها جمعية عمومية وملاك، مؤكدًا أنه من 3-5 سنوات سيكون لدينا مليون ونصف مليون مواطن بالعاصمة.

وتابع المهندس خالد عباس، أن شركة العاصمة الإدارية لن تباع لأحد، ومن الممكن طرح حصة من بعض الشركات التابعة لها في البورصة، كذلك من الممكن طرح حصة من الشركات المتخصصة التابعة لشركة العاصمة الجديدة في البورصة.