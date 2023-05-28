عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكارثي وبايدن يتوقعان تمرير الكونجرس لصفقة سقف الديون

مكارثي وبايدن
مكارثي وبايدن

توقع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي اليوم الأحد أن غالبية زملائه الجمهوريين سيدعمون الصفقة لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار الذي تفاوض عليه في نهاية الأسبوع مع الرئيس جو بايدن.

وبعد ساعات ، قال الرئيس الديمقراطي إنه واثق من أن التشريع سوف يمرره مجلسا الكونغرس لتجنب تقصير الحكومة الأمريكية. ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك أي نقاط شائكة ، أجاب الرئيس: 'لا شيء'.

وقال بايدن للصحفيين لدى عودته إلى الأبيض: 'أنا على وشك الاتصال بمكارثي الآن في الساعة الثالثة للتأكد من أن كل شيء في حالة جيدة'. 

وبعد أسابيع من المفاوضات ، توصل مكارثي وبايدن إلى اتفاق مبدئي في ساعة متأخرة من مساء السبت ، لكنهما يواجهان الآن التحدي المتمثل في الحصول على اتفاق من خلال مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل الخامس من يونيو حزيران.

وكان من المقرر أن يتحدث بايدن ومكارثي في ​​وقت لاحق يوم الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي أثار انتقادات من الجمهوريين المتشددين والديمقراطيين التقدميين. وتوقع الجمهوريون في مجلس النواب يوم الأحد الكشف عن تشريع لتمرير الصفقة.

كان من المقرر أن يطلع البيت الأبيض أعضاء مجلس الشيوخ على الديمقراطيين الساعة 6:30 مساءً. (2230 بتوقيت جرينتش)

وقال أعضاء من كتلة الحرية في مجلس النواب الجمهوري المتشدد إنهم سيحاولون منع الاتفاق من تمرير مجلس النواب في تصويت متوقع يوم الأربعاء.

وقال النائب تشيب روي ، العضو البارز في كتلة الحرية ، في تغريدة يوم الأحد: 'سنحاول'.

لكن مكارثي رفض تهديدات المعارضة داخل حزبه ، قائلاً إن 'أكثر من 95٪' من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين 'متحمسون للغاية' بشأن الصفقة.

وقال الجمهوري من كاليفورنيا للصحفيين في مبنى الكابيتول الأمريكي 'هذا مشروع قانون قوي جيد سيصوت عليه غالبية الجمهوريين.' سيكون لديك الجمهوريون والديمقراطيون ليكونوا قادرين على نقل هذا إلى الرئيس.

للفوز بمطرقة المتحدث ، وافق مكارثي على تمكين أي عضو بمجلس النواب من الدعوة للتصويت للإطاحة به ، مما قد يجعله عرضة للإطاحة به من قبل الجمهوريين الساخطين. وقال المتحدث إنه 'ليس قلقًا على الإطلاق' بشأن هذا الاحتمال.

يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بنسبة 222-213 ، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بنسبة 51-49. تعني هذه الهوامش الضيقة أنه سيتعين على المعتدلين من كلا الجانبين دعم مشروع القانون ، إذا خسر التسوية دعم أقصى اليسار وأقصى اليمين لكل حزب.

وقالت النائبة براميلا جايابال ، التي ترأس التجمع التقدمي للكونغرس ، في حديث لشبكة سي إن إن: 'لست سعيدًا ببعض الأشياء التي أسمع عنها'.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إنه يتوقع دعم الديمقراطيين للصفقة ، لكنه رفض في مقابلة على قناة سي بي إس 'Face the Nation' تقدير عدد أعضاء حزبه الذين سيصوتون لها.

تعلق الصفقة سقف الديون حتى يناير 2025 ، بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024 ، مع زيادة الإنفاق على رعاية العسكريين وقدامى المحاربين ، وتقييد الإنفاق على العديد من البرامج المحلية التقديرية ، وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات.

أعضاء مجلس النواب الديمقراطي ، الذين كان من المقرر إطلاعهم على الصفقة في الساعة 5 مساء. (2100 بتوقيت جرينتش) من قبل البيت الأبيض ، كان يخشى أن يكون الاتفاق موازيًا لخطة جمهوري لسقف الديون التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ، وكان من شأنه أن يفرض تخفيضات كبيرة على الإنفاق المحلي.

وقال الديمقراطيون التقدميون في كلا المجلسين إنهم لن يدعموا أي صفقة لها متطلبات عمل إضافية لبرامج الغذاء والرعاية الصحية الحكومية. وقالت مصادر إن هذه الصفقة ستضيف متطلبات العمل إلى المساعدات الغذائية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 54 عامًا.

وقال النائب الديمقراطي جيم هيمز لشبكة فوكس نيوز إن النطاق 'الصغير' نسبيًا للصفقة يمكن أن يجذب الدعم من أعضاء حزب بايدن.

كما قال مكارثي لقناة فوكس نيوز إن الصفقة تتضمن إجراء 'paygo' الذي يتطلب من الإدارة التأكد من أن الإنفاق الجديد لا يزيد العجز. ستفرض الصفقة أيضًا خفضًا شاملاً للإنفاق بنسبة 1٪ إذا فشل الكونجرس في سن 12 مشروع قانون للتخصيص بحلول الأول من أكتوبر.

اشتكى روي على تويتر يوم الأحد من أن الاتفاقية ستترك توسعًا في خدمة الإيرادات الداخلية لتحصيل الضرائب التي تم وضعها عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي الكونجرس.

كما أعرب السناتور الجمهوري ليندسي جراهام عن قلقه بشأن التأثير المحتمل للاتفاق على الدفاع الأمريكي ودعم واشنطن لأوكرانيا.

وكتب غراهام على تويتر 'لا تنوي التخلف عن سداد الديون ، لكنك لن تدعم صفقة تقلل من حجم البحرية وتمنع استمرار المساعدة التكنولوجية والأسلحة لأوكرانيا'.

وقال السناتور الجمهوري مايك لي على تويتر: 'الركض على خط الخصم الذي يبلغ طوله ياردة واحدة ليس استراتيجية رابحة'.

لقد وضعت العديد من وكالات التصنيف الائتماني الولايات المتحدة تحت المراجعة لاحتمال خفض التصنيف الائتماني ، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوض مكانتها باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي.

الحكومة الأمريكية الرئيس جو بايدن الديمقراطيون الكونجرس بايدن ومكارثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

كشفت السر.. بيان عاجل من روسيا بشأن انتخابات الرئاسة في تركيا

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

المقاعد طارت في الهواء| القصة الكاملة لسقوط لعبة ملاهي في الإسكندرية.. و6 إصابات خطيرة

موضوعات متعلقة

تغريدة عاجلة من زيلينسكي بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية

تهنئة إماراتية لـ أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

مسئول أمريكي: الولايات المتحدة تستعد لقتال روسيا والصين في الفضاء

ظهور سائل أخضر غامض في قناة مائية شهيرة بفينسيا الإيطالية

رسالة عاجلة من الرئيس الإيراني إلى أردوغان بعد فوزه في الانتخابات التركية

من شرفة منزله.. أردوغان يلقي كلمة عاجلة لمناصريه بعد فوزه بانتخابات الرئاسة

لتكون له اليد العليا .. هل يسلح تحالف AUKUS خصوم الصين بأسراب طائرات دون طيار ؟

أبو مازن أولهم.. تهنئة فلسطينية لـ أردوغان بعد فوزه برئاسة تركيا

ترشيحاتنا

هدية من الحكومة لسكان هذه المحافظات قبل عيد الأضحى.. اعرف وفرت إيه؟

السعودية.. بيان ملكي عاجل بشأن فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية

رئيس بيلاروس يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات رئاسة تركيا

رسالة عاجلة من رئيسة المفوضية الأوروبية لـ أردوغان بشأن فوزه بالانتخابات الرئاسية

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

الرقم سيصدمك.. كم مثلثا في صورة الوهم البصري؟

طريقة عمل المكرونة البشاميل

بعد توثيق مراحل حملها.. إطلالات جوري بكر في الشهور الأخيرة

فيديو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ