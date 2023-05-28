أحمد حجازي يُنقذ عددا من الجماهير الاتحاد من السقوط

تدوالا عدد من رواد السوشيال ميديا ، مقطع فيديو لحظه انقاذ احمد حجازي وهو ينقذ عدد من مشجعي نادي الاتحاد

وظهر في الفيديو جماهير الاتحاد وهي تحتفل بفوز فريقهم بالدوري السعودي ، ف يتزاحمون علي السور الحديد ، وكاد ان يسقط بيهم ليقوم حجازي بانقاذ الجماهير من الشقوط .



وتوج فريق اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي، عقب فوزه ضد الفيحاء بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري السعودي.

وبهذه النتيجة، يحتل اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثانى، مع تبقي جولة واحدة على النهاية.