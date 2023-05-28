خالد عباس: العاصمة الإدارية تستهدف تقديم أعلى ربح للدولة

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حرص الرئيس السيسي على سرعة نقل الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن هناك 25 ألف وحدة في الحي السكنى الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل، متوقعا زيادة في عدد المقيمين في العاصمة الإدارية بعد انتهاء العام الدراسي.

وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا على تجديد كل الخدمات بالحي السكنى الأول لاستقبال المواطنين، مضيفا أنه لم يتم بيع أي وحدة عقارية أو سكنية من البرج الأيقوني.

واستطرد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة الإدارية مسئولة عن تحقيق أعلي أرباح للدولة وتشهد حركة كبيرة حاليا.