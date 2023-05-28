لأول مرة .. لقطات رائعة للنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية

استعرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات مبهرة ومشاهد مميزة من النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تحتوي على أشجار زينة وزراعات خضراء.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم حلقة خاصة من العاصمة الإدارية من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم استخدام أشجار غير شرهة الاحتياج للمياه ولكن تعطي مظاهر رائعة.

ولفت المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه يتم حاليا إنشاء محطة لمعالجة المياه في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن هناك 21 بوابة رئيسية بطول 10 كيلو مترات لمنطقة النهر الأخضر، موضحا أن شركة العاصمة الإدارية تمتلك النهر الأخضر وعوائده المستقبلية جيدة.

وأكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن مناطق النهر الأخضر مقسمة بأفكار مختلفة للترفيه على المواطنين.



وشدد على أن ساحة الاحتفالات بالحديقة المركزية تستوعب 15 ألف شخص، مضيفا أن المحلات والكافيهات ستكون جاهزة مع أولى الاحتفالات بالساحة الخضراء، والأتوبيسات ستنقل المواطنين لموقع الحفلة مجانا.

واختتم المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الأتوبيسات تنقل المواطنين حاليا فى العاصمة الإدارية مجانا لأننا فى مرحلة التجربة .