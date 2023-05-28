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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رئيس حزب العدل: تعديلات قانون ضريبة الدمغة يزيد أعباء المستثمر الأجنبي في مصر

النائب عبدالمنعم
النائب عبدالمنعم إمام

أكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة تزيد من أعباء المستثمر الأجنبي في مصر وتؤدي إلى خروج المستثمر إلى دول أخرى بسبب العبء، قائلا: "ليست وظيفة القطاع الخاصة تنمية موارد الدولة".

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وكيل خطة النواب: تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا يسد عجز الموازنة

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فخري الفقي يوضح تعديلات أحكام قوانين ضريبة الدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة

وأوضح عبد المنعم إمام، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن هذه الرسوم التي تفرض في قوانين باستمرار تؤثر على حجم الاستثمار وبيئة العمل، مؤكدا أن هذه الزيادات في ضريبة الدمغة تؤثر على المصنعين المصريين.

وتابع: "في ضريبة قيمة مضافة ورسوم تنمية صناعة وسلامة غذاء وسلامة بيئة ولما تيجي تحط حجم القوانين والرسوم والحاجات اللي بتسميها بأسماء كثيرة المصنع المحلي والمستثمر الأجنبي هو اللي بيدفعها وبالتالي الدفاع عن هذه القوانين سيئة السمعة بيخلينا كده وبيئة الاستثمار في أسوأ حال وإحنا أمام تحدي".

الإعلامي خيرى رمضان القطاع الخاص المستثمر الاجنبي بيئة الإستثمار برنامج حديث القاهرة تعديلات قانون ضريبة الدمغة رسوم تنمية موارد الدولة رئيس حزب العدل

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