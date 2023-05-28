وكيل خطة النواب: تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا يسد عجز الموازنة

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات على قانون ضريبة الدمغة لن تسد عجز الموازنة العامة للدولة كما يتحدث البعض ولكنها تسد جزء من العجز، قائلا: "تعديلات قانون الضريبة على الدمغة نواية تسند الزير فقط".

وأوضح النائب ياسر عمر، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن قانون الضريبة على الدمغة جاءت به الحكومة في دور الانعقاد الماضي وأثار لغط داخل المجلس وكان في عدد كبير من النواب اعترضوا عليه لاحتوائه على أمور تمس الطبقة المتوسطة.

وتابع: "رئيس المجلس وقتها أحال القانون للجنة الخطة والموازنة لزيادة الدراسة والحكومة سحبته واختفى القانون لمدة سنة وعاد الأسبوع الماضي ولكن بصورة جديدة وحذف منه كل الحاجات اللي عليها اعتراض مثل السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل"، لافتا إلى أن غالبية التعديلات على قانون ضريبة منفذ على أرض الواقع.