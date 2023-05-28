لإدارة المرافق ..خالد عباس: شركات ألمانية وفرنسية تعمل بالعاصمة الإدارية

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية، قادرة على استيعاب 10 ملايين مواطن على مساحة 230 ألف فدان.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم حلقة خاصة من العاصمة الإدارية من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من إنشاء المدن الجديدة استيعاب الزيادة السكانية الكبيرة.

وأوضح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم توقيع عقود مع شركات من فرنسا وألمانيا لإدارة بعض المرافق في العاصمة الإدارية.