تخصيص مكاتب للنواب وأخرى للموظفين.. النظام الحديث لقاعة مجلس النواب بالعاصمة الجديدة

كشف المهندس عمر عثمان، المشرف على تنفيذ قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، تفاصيل النظام الحديث لقاعة البرلمان.

وقال عثمان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أنظمة الحريق على أعلى مستوى للحفاظ على كل من بداخل المبني، ويتم توفير مسار مناسب لخدمة النواب ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لسهولة دخولهم القاعة.

وأضاف عمر عثمان، مساء اليوم الأحد، في حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، أنه يتم التصويت على شاشات مجلس النواب مباشرة، وتم تخصيص غرفة للمترجمين وأخرى للإعلاميين على أعلى مستوى.

وتابع المهندس عمر عثمان، المشرف على تنفيذ قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، أن لدينا 3200 موظف وتم تخصيص مكاتب للنواب وأخرى للموظفين، كما تم إجراء تجارب على جلسات البرلمان.