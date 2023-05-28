إصابة مستشار في انقلاب ملاكي بصحراوي سمالوط بالمنيا

أصيب مستشار إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام سمالوط بشمال المنيا، كما أصيب موظف في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي بمركز أبوقرقاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط، بورود إشارة من المستشفي تتضمن وصول "ا.ح" 35 عاما، رئيس محكمة، مصاب بكدمات بالقدم اليسرى.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين انه مقيم في مركز سمالوط، وأصيب إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي جنوب محور سمالوط.



كما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي أمام مركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة "ا.ع" 28 عاما، موظف، مقيم بذات القرية، وتم نقله إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي الدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة.

