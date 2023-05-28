عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة مستشار في انقلاب ملاكي بصحراوي سمالوط بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب مستشار إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام سمالوط بشمال المنيا، كما أصيب موظف في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي  بمركز أبوقرقاص.

محافظ المنيا يناقش الخطة العامة لمشروعات الرصف بالطرق الرئيسية والفرعية

رئيس جامعة المنيا يشدد على تواجد رؤساء اللجان وتغطية الورقة الامتحانية لكل المقرر

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط، بورود إشارة من المستشفي تتضمن وصول "ا.ح" 35 عاما، رئيس محكمة، مصاب بكدمات بالقدم اليسرى.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين انه مقيم في مركز سمالوط، وأصيب إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي جنوب محور سمالوط.


كما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي  أمام مركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة "ا.ع" 28 عاما، موظف، مقيم بذات القرية، وتم نقله إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي الدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة.
 

الاجهزة الامن الأجهزة الأمنية بالمنيا التحريات الاولية الطريق الصحراوي الغربي انقلاب سيارة ملاكى وقوع حادث انقلاب سيارة انقلاب ملاكى حادث انقلاب ملاكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

كشفت السر.. بيان عاجل من روسيا بشأن انتخابات الرئاسة في تركيا

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

دون إصابات.. السيطرة على حريق بمدخنة مطعم بالمنيا

السيطرة على حريق محدود شب بحشائش بجوار سكة حديد مغاغة بالمنيا

انتشال جثتين لشابين غرقا في ملوي ومطاي بالمنيا

رئيس جامعة المنيا يشدد على تواجد رؤساء اللجان وتغطية الورقة الامتحانية لكل المقرر

المنيا .. بدء برنامج النادي الصيفي بمسجد الفولي وتكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم

شون وصوامع المنيا تستقبل 350 ألف طن من القمح

ضمن الموجة الـ21.. إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف في بني مزار بالمنيا

ترشيحاتنا

ميدو يتغنى بـ طارق حامد وحجازي بعد التتويج بالدوري السعودي

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط .. تفاصيل

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن هدف فيوتشر أمام إنبي في كأس مصر

فرجاني ساسي مديون لـ الزمالك.. تعرف على التفاصيل

هو اللي رفض.. طارق حشيش يكشف كواليس جديدة بشأن عدم التجديد لـ ساسي

هدف بمساعدة الحكم| إنبي ينسحب ويتراجع عن القرار أمام فيوتشر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

الرقم سيصدمك.. كم مثلثا في صورة الوهم البصري؟

طريقة عمل المكرونة البشاميل

فيديو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ