عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ21.. إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف في بني مزار بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تواصل مراكز المحافظة المنيا في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع القرى والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

ضبط 32 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار بمركزي المنيا وبني مزار

تعليم المنيا: 6 ضوابط للتحويل بين المدارس التجريبية للعام الدراسي المقبل

من جانبه، قال عماد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية أزالت 11 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى المركز، حيث أزالت الوحدة المحلية لقرية "الحسينية" 3 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية، إلى جانب إيقاف حالة بناء مخالف في المهد بشارع أبو حشيش.

بالإضافة إلى إيقاف حالة بناء في المهد بشارع عفيفي (حفر أساسات) حي غرب المدينة، وتم إيقاف حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية خلف برج الخليفة بطريق قرية "صندفا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية  بقرية "صندفا" أعمال فك شدة خشبية، إلى جانب إزالة سور وإيقاف حفر أساسات وردمها. 

وفى حي جنوب المدينة وبالتعاون مع إدارتي الإزلالات والإشغالات، نفذت الوحدة المحلية أعمال ردم حالة بناء مخالف خلف المقابر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه أسامة القاضي محافظ المنيا الأراضى الزراعية التعديات على أملاك الدولة تعديات على املاك الدولة رئيس الوحدة المحلية وزير التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

معيط: العائد من الزيادات في ضريبة الدمغة يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

لعبة فاضحة وسهرة حمراء.. كواليس قتل عجوز الباجور بيد حسناء إمبابة وعشيقها

موضوعات متعلقة

ضبط 32 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار بمركزي المنيا وبني مزار

ترشيحاتنا

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

أخبار الأهلي.. إصابة الجوكر وحجز دعوى الانضباط للحكم وكاف يورط الوداد

ثلاثي تحكيم مصري لإدارة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

النواب يوافق على تخفيض ضريبة من مقابل الدخول أو الاستخدام من 20% إلي 10 %

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يرد على منتقديه بهذا المنشور

علي جمعة: هذه حقيقة الثعبان الأقرع في القبر.. ويجوز الحج بالتقسيط من خلال قرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة مرعبة تضرب الأهلي .. تفاصيل

الدكتور قاللي عندك شيطان في وشك|حكاية مأساوية لفتاة ضحية مركز تجميل.. تفاصيل صادمة

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة ويكرم الفائزين فى بطولة الدرع العام للرماية الدولية

أم تثير الجدل بجوابات صغيرة لطفلتها .. شاهد

فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة ويكرم الفائزين فى بطولة الدرع العام للرماية الدولية

أختي في الرضاعة واستخسرتها.. اعترافات مثيرة لقاتل عروس إمبابة

تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ