ضمن الموجة الـ21.. إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف في بني مزار بالمنيا

تواصل مراكز المحافظة المنيا في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع القرى والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

من جانبه، قال عماد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية أزالت 11 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى المركز، حيث أزالت الوحدة المحلية لقرية "الحسينية" 3 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية، إلى جانب إيقاف حالة بناء مخالف في المهد بشارع أبو حشيش.

بالإضافة إلى إيقاف حالة بناء في المهد بشارع عفيفي (حفر أساسات) حي غرب المدينة، وتم إيقاف حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية خلف برج الخليفة بطريق قرية "صندفا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية بقرية "صندفا" أعمال فك شدة خشبية، إلى جانب إزالة سور وإيقاف حفر أساسات وردمها.

وفى حي جنوب المدينة وبالتعاون مع إدارتي الإزلالات والإشغالات، نفذت الوحدة المحلية أعمال ردم حالة بناء مخالف خلف المقابر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

