رئيس شركة العاصمة الإدارية: نستهدف استيعاب من 8 لـ 10 ملايين مواطن

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن مسجد مصر أحد المعالم المتميزة بالعاصمة الجديدة، وسيكون أحد عوامل الجذب للسياحة؛ حيث يقع في المركز الرئيسي للعاصمة.

وقال “عباس”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المسافة بين مسجد مصر ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية 15 كيلو مترًا فقط.

وأضاف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، مساء اليوم الأحد، في حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، أننا نستهدف استيعاب العاصمة من 8 إلى 10 ملايين مواطن بعد الانتهاء من كل مراحلها.