رواتب وامتيازات العاملين في شركة العاصمة الإدارية..فيديو

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه لم يتأخر العمل في العاصمة الإدارية باستثناء بعض المستلزمات المستوردة من الخارج

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم حلقة خاصة من العاصمة الإدارية من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم وضع الزيادات الجديدة في ميزانية شركة العاصمة حتى لا يتأخر العمل في المشروعات.

وحول مرتبات العاملين في شركة العاصمة الإدارية، أكد أنها مثل باقي مرتبات العاملين في الدولة، وهناك امتيازات وأرباح للعاملين في شركة العاصمة الإدارية وفقا للقانون.

وأشار المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه تم زيادة مرتبات موظفي شركة العاصمة الإدارية بنسبة 15 % .

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية لديها وسائل مواصلات خاصة لنقل العاملين بها، وهناك 265 موظفا بالشركة وسيتم زيادة الأعداد في الفترة القادمة.