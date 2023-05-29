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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لوزيرا التنمية المحلية والتخطيط في شوارع العريش

جولة تفقدية لوزيرا
جولة تفقدية لوزيرا التنمية المحلية والتخطيط لشوارع العريش


تفقد  اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  شوارع مدينة العريش الرئيسية، والميادين العامة،   سيرا على الأقدام، لتقدير احتياجات مدينة العريش  من مشروعات البنية الأساسية لتطوير العاصمة.

 

 

المركز التكنولوجي:


جاء ذلك على هامش زيارة وزيرا التنمية المحلية والتخطيط لشمال سيناء، لافتتاح خلالها المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، والمركز التكنولوجي بمدينة العريش  وافتتاح مركز اصدار التراخيص للمحال التجارية بالعريش ،وتفقد مجمع الورش الصناعية بالمنطقة الحرفية بحي المساعيد بالعريش.


وخلال الجولة التفقدية قام الوزيرين يرافقهما المحافظ بتفقد شارعي ٢٣ و٢٦ يوليو وميدان السادات وشارع علي بن ابي طالب بوسط مدينة العريش.

ومن المقرر أن تمتد الزيارة إلى  مدينة الشيخ زويد غد الاثنين  ، حيث يتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،  مشاريع (إعادة بناء واستعادة مكانة) من مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب. 

كما سيتم تفقد معرض المنتجات السيناوية بمدينة الشيخ زويد، وتفقد مزارع أبو هاني وقرية الظهير بمدينة الشيخ زويد، وافتتاح المركز التكنولوجي بمدينة الشيخ زويد. 
 

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