موعد عمل الحكومة بشكل كامل من العاصمة الإدارية .. فيديو

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه من قبل شركة العاصمة الإدارية بالموازنة الجديدة للمسئولية المجتمعية.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم حلقة خاصة من العاصمة الإدارية من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة العاصمة الإدارية تدعم وتوفر برامج التدريب.

وأشار المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، إلى أن الحي الحكومي يضم الوزارات المختلفة وفي المنتصف بعض المباني الخدمية للعاملين بالوزارات.

وأكد أنه بداية من 15 يونيو القادم ستعمل الحكومة بشكل كامل من العاصمة الإدارية، حيث إن موظفي 19 وزارة و10 هيئات يعملون حاليا من مقراتهم في العاصمة الإدارية.

واستطرد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلامي أحمد موسى، أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يباشر مهام عمله من العاصمة الإدارية بشكل دائم.

وأكمل أن الإجتماع الإسبوعي للحكومة يعقد حاليا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، و19 وزارة بدأت تباشر مهام أعمالها من مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.