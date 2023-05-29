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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان بأسوان تشارك لإجراء 280عملية جراحية وقسطرة علاجية لمرضى القلب غير القادرين

جهود الأورمان بأسوان
جهود الأورمان بأسوان

قامت جمعية الأورمان بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان فى إجراء 280 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجاناً لمرضى القلب غير القادرين بالمحافظة، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة .

من جانبه قال محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان أنهم في أسوان يعملون بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى" ،معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بالقرى.

 

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فيما أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بأن دعم مرضى القلب يأتى إستكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تماماً نظراً لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة. 

وقال بأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

وأشار شعبان إلى أن جمعية الاورمان تعلن عن أستقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة و بحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلبوالقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية و بالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة ، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

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جراحات

والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن من إجراء 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرةعلاجية لغيرالقادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماماً. 

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تخطى نسبة المستهدف توريده من القمح إلى 118.9 % بواقع 157 ألف طن و 273 كجم ، منها 127 ألف طن و 208 كجم تم توريدهم بصوامع وشون وبناكر المحافظة، فيما تم توريد باقى الكميات بصوامع وشون وبناكر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج ، بالإضافة إلى توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.
 

 

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