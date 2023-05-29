عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالملك: انضمام حسام عبدالمجيد لمنتخب مصر "هزار".. وكوكا صفقة مفيدة للأهلي

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن اختيارات روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر للمحترفين "منطقية"،  مشيرا إلى أن الأسماء المرشحة للانضمام للفراعنة في المعسكر المقبل كلها اختيارات طبيعية في ظل المردود للاعبي الأهلي تحديدا.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: حسين الشحات حاليا في مستوى أفضل من رمضان صبحي، وأتمنى وجود مصطفى فتحي مع صلاح وزيزو في الجبهة اليمنى. لو تم ضم حسام عبدالمجيد للمنتخب (يبقى بيهرز)، وسيكون قرار خاطئ من فيتوريا، لأنه حاليا لا يقدم مستوى جيد مع الزمالك.

وأضاف: الزمالك لا يوجد فيه لاعبين تنضم لمنتخب مصر سوى زيزو ومحمد صبحي، وأحمد فتوح لكنه مصاب حاليًا، والفريق كله في الفترة الأخيرة لا يمر بحالة جيدة.

وتابع: هناك لاعبين شباب في الدفاع تستحق الانضمام لمنتخب مصر، مثل عمر فايد لاعب المقاولون، كما أن هناك محمود مرعي مدافع فيوتشر أيضا بدلا من وجود حسام عبدالمجيد.

وزاد: حجازي لاعب كبير ومن النوعيات التي تحب تواجدها في الملعب، ورحيل طارق حامد لصفوف اتحاد جدة كان مؤثر على نادي الزمالك.

وأتم: احمد حسن كوكا مهاجم جيد وأعتقد سيكون مفيدا للنادي الأهلي لو تم التعاقد معه.

أحمد حسن أحمد عيد عبدالملك احمد حسن كوكا أحمد فتوح المدير الفني لمنتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

ترشيحاتنا

الصحفيين تعلن موعد حجز وحدات مصيفية في قرية بانوراما بالساحل الشمالي

سلامتك تهمنا... النقل توجه نداء عاجلا للمواطنين تجنبا لإزهاق الأرواح

انقسام في الأهلي حول عودة مدافع الفريق

أجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

قاوم حتى 12 شهرا تحت المياه وعاد بكامل قوته.. قصة طراز آيفون غير قابل للغرق

آيات الكفاية والحفظ والتحصين.. 7 سنن نبوية لا تغفلها في جوف الليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

.بدون لحوم.....طريقة عمل سلطة مكرونة بالخضار

جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ