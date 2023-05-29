عبدالملك: انضمام حسام عبدالمجيد لمنتخب مصر "هزار".. وكوكا صفقة مفيدة للأهلي

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن اختيارات روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر للمحترفين "منطقية"، مشيرا إلى أن الأسماء المرشحة للانضمام للفراعنة في المعسكر المقبل كلها اختيارات طبيعية في ظل المردود للاعبي الأهلي تحديدا.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: حسين الشحات حاليا في مستوى أفضل من رمضان صبحي، وأتمنى وجود مصطفى فتحي مع صلاح وزيزو في الجبهة اليمنى. لو تم ضم حسام عبدالمجيد للمنتخب (يبقى بيهرز)، وسيكون قرار خاطئ من فيتوريا، لأنه حاليا لا يقدم مستوى جيد مع الزمالك.

وأضاف: الزمالك لا يوجد فيه لاعبين تنضم لمنتخب مصر سوى زيزو ومحمد صبحي، وأحمد فتوح لكنه مصاب حاليًا، والفريق كله في الفترة الأخيرة لا يمر بحالة جيدة.

وتابع: هناك لاعبين شباب في الدفاع تستحق الانضمام لمنتخب مصر، مثل عمر فايد لاعب المقاولون، كما أن هناك محمود مرعي مدافع فيوتشر أيضا بدلا من وجود حسام عبدالمجيد.

وزاد: حجازي لاعب كبير ومن النوعيات التي تحب تواجدها في الملعب، ورحيل طارق حامد لصفوف اتحاد جدة كان مؤثر على نادي الزمالك.

وأتم: احمد حسن كوكا مهاجم جيد وأعتقد سيكون مفيدا للنادي الأهلي لو تم التعاقد معه.