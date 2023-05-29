فوز أردوغان في الانتخابات يهوي بالليرة التركية قرب أدني مستوياتها

تراجعت الليرة التركية، اليوم الإثنين، إلى 20.05 مقابل الدولار، مع إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان فوزه في الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، وهو فوز من شأنه أن يمدد حكمه حتى 2028.

وهذا الرقم قريب للغاية من أدنى مستوى قياسي بلغ 20.06، الذي سجلته الليرة أمام العملة الأمريكية، أول من أمس. وتراجعت الليرة بأكثر من 6 في المائة منذ بداية العام.

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، قد أعلن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وتنافس في جولة الإعادة كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو.

وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، أمس الأحد، أعلن ينار فوز أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات، وفق النتائج غير النهائية.

وأضاف: "بعد فرز 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع داخل البلاد وخارجها، حصل أردوغان على 52.14 بالمئة مقابل 47.86 بالمئة لكمال كيليشدار أوغلو (مرشح المعارضة)".

وأوضح أن معدل الصناديق المفتوحة بلغ 99.32 بالمئة داخل البلاد، و88.14 بالمئة خارجها.

وبين ينار أن أردوغان حصل على 51.91 بالمئة من الأصوات داخل البلاد، فيما حصل كيليشدار أوغلو على 48.09 بالمئة.

وأشار إلى أن أردوغان حصل على 59.80 من الأصوات خارج البلاد، فيما حصل منافسه على 40.20 بالمئة.

ومن جانبه، أعلن أردوغان، امس الأحد، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة، بداية حقبة تركيا.

وكتب أردوغان في تغريدة علي “تويتر”، “مع النصر العظيم لتركيا... دع العصر التركي يبدأ!”.

كما شكر الرئيس الشعب التركي على اختيار رئيسا للبلاد من جديد؛ وقال: "الفائز من هذه الانتخابات هو الشعب بجميع أطيافه، وتركنا الخلافات والنزاعات السياسية جانبا وحان الوقت لتضامن الشعب".

وأضاف: "سنواصل بوحدتنا تحقيق أهدافنا الوطنية، تلقينا التهنئة من قادة العالم من الخليج إلى أوروبا بمجرد ظهور نتائج الانتخابات".

وأكد أن الأمن والاستقرار هما أساس حكمه خلال الفترة المقبلة، كما وعد بخفض التضخم في البلاد.