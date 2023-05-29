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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تطالب بسرعة إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار

دينا أحمد اسماعيل
دينا أحمد اسماعيل عضو مجلس النواب

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة للقضايا التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الذى عقده لمتابعة الإجراءات الخاصة لمتابعة تنفيذ مبادرة عدد من المصريين بالخارج لتأسيس شركة المصريين بالخارج للاستثمار.

 

وأشادت بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على حرص الحكومة على أن يكون لأبناء الوطن في الخارج فرصة للاستثمار في بلدهم، وسيكون لهم الأولوية في المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف قطاعات الدولة وأنّه سيتم تقديم مختلف أشكال وصور الدعم من جانب الحكومة في هذا الشأن.


وأشادت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم بترحيب رئيس الوزراء ودعمه لإنشاء هذه الشركة، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم وتوجيهه بعقد اجتماع يضم وزيرة الدولة للهجرة، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومسؤولي البنك المركزي، للاتفاق على الأمور الفنية التفصيلية الخاصة بإنشاء الشركة، وعرض نتائج الاجتماع لاتخاذ اللازم بشأن ظهور هذا الكيان المهم، ومساهمته في الاقتصاد الوطني مطالبة بالإسراع فى تنفيذ هذه المبادرة حتى يكون للمصريين بالخارج دورهم الوطنى فى استثمار أموالهم فى مختلف المشروعات الاقتصادية فى جميع المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.


وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الذى يتمثل في تأسيس شركة استثمارية من أجل الترويج للفرص الاستثمارية التي تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار بمصر، ما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية، بدعم من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مشيدة بالرؤية الاستثمارية للشركة المتمثلة في الاستراتيجية الاستثمارية والأنشطة الاستثمارية، حيث تتركز الاستراتيجية في زيادة الحصيلة التصديرية، وتطوير الشركات المصرية، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وكذلك رفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، فيما تتمثل الأنشطة الاستثمارية في الاستثمار في عدة مجالات وهي: الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والعقارات والسياحة.


وكانت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج قد أكدت أنّ فكرة إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار، هي أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في عام 2022، لافتة إلى أنّه جرى اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية، لافتة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى في هذا الشأن.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لاستعراض ملامح المقترح المقدم من جانب عدد من المستثمرين بالخارج، لتأسيس شركة «المصريين بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية، والمهندس تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية، والدكتور حسن الجراحي، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للطباعة بالمملكة العربية السعودية، والخبير المصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، والمستشارعلاء رجب، المستشار القانوني بالبنك المركزي، وعادل بولس، رئيس مجلس إدارة شركة أميرة للمنتجات الغذائية، وكريم أسعد، الرئيس التنفيذي لشركة بروكس آند كيمبتون، وعدد من المسئولين.

دينا أحمد إسماعيل مصطفى مدبولي الحكومة

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