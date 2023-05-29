عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيف خدع القمر روبوتًا بقيمة 90 مليون دولار ودمره ؟

القمر
القمر

في مهمة للوصول إلى القمر، تفاجأ الروبوت الياباني "the Hakuto-R Moon" بوجود فوهة بركان على السطح، مما أدى إلى اصطدامه بالأرض بسرعة كبيرة.

كان من المقرر أن يهبط الروبوت على سطح القمر بعد 15 دقيقة من بدء الهبوط على سرعة 120 كيلومتر في الساعة، ولكن تحديثًا متأخرًا في برنامج المهمة أدى إلى نفاد الوقود اللازم للحفاظ على سرعة المركبة، مما أدى إلى اصطدامها بالسطح بعد اكتشاف الفوهة البركانية.

القمر يخدع روبوت

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يتميز الروبوت بالقدرة على القيادة الذاتية، حيث يستخدم جهازين لتحديد موقعه وهما وحدة القياس بالقصور الذاتي وجهاز تحديد المدى بالليزر.

وقد أدرك المهندسون بعد التحليل اللاحق للمهمة وجود تعارض بين هذين المصدرين للمعلومات، وتبين أن الارتفاع المقدر فوق القمر والمسافة التي أبلغ عنها جهاز تحديد المدى بالليزر تختلف بمقدار 3.1 ميل، مما أدى إلى توجيه برنامج الروبوت لتجاهل جهاز تحديد المدى في حالة وجود تباين.

يذكر أن "the Hakuto-R Moon" هو روبوت مخصص للهبوط على سطح القمر، تم بناؤه من قبل شركة ispace اليابانية، ويستخدم في عدة مهام تتضمن البحث عن المياه والموارد الأخرى على سطح القمر.

ويعد هذا الحادث تحذيرًا بشأن أهمية التخطيط الدقيق والتحكم المناسب في المهام الفضائية، وضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق أهداف البحث الفضائي بأمان ونجاح.

تعرف على سبب ظهور القمر بنصف إضاءته الليلة

مسئول أمريكي: الولايات المتحدة تستعد لقتال روسيا والصين في الفضاء

خطة جديدة من ناسا لاحتلال القمر.. الوكالة استبدلت إيلون ماسك بهذا الشخص

السعودية تبدأ تجربة الاستمطار الصناعي في الفضاء

بركان يصنع سحابة تصل الفضاء.. ما القصة؟

علماء الفلك يشاهدون انفجارا هائلا في الفضاء .. ما القصة؟

خسائر فادحة لشركة اي سبيس

لكن في الوقت نفسه، تعرضت شركة ispace اليابانية لخسائر مالية بقيمة 100 مليون ين ياباني (حوالي 711000 دولار) بعد فشل مهمة هبوط الروبوت Hakuto-R Moon على سطح القمر. وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد تم اتخاذ قرار نقل موقع الهبوط من سهل مسطح على سطح القمر إلى فوهة أطلس في اللحظة الأخيرة، مما أدى إلى عدم توقع البرنامج للتضاريس المحددة لموقع الهبوط واصطدام الروبوت بالسطح.

وتساءل هذه الواقعة تساؤلات حول جودة التخطيط والتحكم المناسب في المهام الفضائية، وضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق أهداف البحث الفضائي بأمان ونجاح.

وأوضح كبير مسؤولي التكنولوجيا في ispace، ريو أوجي، أن المشكلة جاءت من قرار نقل موقع الهبوط المستهدف في اللحظة الأخيرة، وعدم احتساب التضاريس المحددة للموقع الجديد في برنامج المهمة.

وأضاف أن عمليات المحاكاة المصممة للاختبار على برنامج المسبار لم تأخذ في الاعتبار التضاريس المحددة لموقع الهبوط، مما أدى إلى القياساتذتها المتضاربة والفشل في الهبوط.

وبالرغم من هذه الخسائر المالية، إلا أن الشركة تتطلع للمستقبل وتخطط لمحاولتين أخريين للوصول إلى القمر، واحدة في العام المقبل باستخدام مركبة هبوط تعتمد على تصميم Hakuto-R، وأخرى في عام 2025 بالتعاون مع شركة Draper Labs الأمريكية، والتي تملك عقداً لتوصيل الأجهزة العلمية إلى القمر لحساب ناسا.

ويعتبر هذا الحادث تحذيرًا لأهمية التخطيط الدقيق والتحكم المناسب في المهام الفضائية، وضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق أهداف البحث الفضائي بأمان ونجاح.

القمر روبوت ياباني كوكب الارض استكشاف القمر رحلات الفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

مجلس أعلى للضرائب وإعفاءات استثنائية.. تعديلات جديدة في قانون الضريبة على الدخل

طقس الغد.. ارتفاع الحرارة على القاهرة والوجه البحري وأمطار رعدية في سيناء

أولى صفقات الأهلي الصيفية| نجم الدوري الكندي على بعد خطوات من المارد الأحمر

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 410 أدعية مستجابة تفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء ليلة القدر .. ردد 7 كلمات لم تفارق لسان النبي في العشر الأواخر

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات فيها خير الدنيا والآخرة وردد أفضل أدعية النبي

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تحقق المستحيل وردد أفضل 310 أدعية مستجابة

مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 14.. التخلص من الجناح العسكري للإرهابيين في الكتيبة 101.. وقتل خالد الصاوي في سره الباتع

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

حبيبات متناثرة .. كيف اكتشف العلماء مياهًا في زجاجة على سطح القمر

حبيبات زجاجية.. تفاصيل العثور على مصدر جديد للمياه على سطح القمر

ترشيحاتنا

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

في ذكرى سقوط قسطنطينية.. كيف تغلب السلطان محمد الفاتح على الدولة البيزنطية

بإجماع الآراء.. الإعدام شنقا لقاتل صديقه مدرس الإنجليزي بمنشأة القناطر

شيخ الأزهر يدعو إلى لم شمل الأمة الإسلامية لمواجهة التحديات وحملات التغريب

هالاند ليس الأول| 5 لاعبين عمالقة في دوريات أوروبا.. اثنان منهم بطول 2.08 متر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة وغير مكلفة .. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة القهار طراز MEKO- A200 وقائد القوات البحرية يرفع علم مصر عليها

هؤلاء ممنوعون من تناول الآيس كريم في الصيف |تجنبه فورا

طريقة عمل كشري إسكندراني بمذاق لا يقاوم

فيديو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة القهار طراز MEKO- A200 وقائد القوات البحرية يرفع علم مصر عليها

مازلنا أصدقاء.. بشرى تعلن انفصالها عن سالم هيكل بعد زواج 3 سنوات

موضوع يخص الشرف.. سبب طعن غدير الفهد في رقبتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ