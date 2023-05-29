رئيس الاتحاد: الأزهر له السبق في تنفيذ مهرجان ألعاب القوي بمرحلة رياض الأطفال

استقبل الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، اليوم الاثنين ، رئيس الإتحاد المصري لألعاب القوى الدكتور سيف الله شاهين يرافقه نائب رئيس الإتحاد المصري لألعاب القوى أحمد حمزة.

الإتحاد المصري لألعاب القوى

وأثنى الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على مشروع الرياضة الصغير المنفذ من خلاله مهرجان ألعاب القوي kids.

حيث تقدم رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى بالشكر والتكربم لقيادات قطاع المعاهد الأزهرية ، على رأسهم الشيخ أيمن عبد الغني، والدكتور أحمد الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، ومديرة المشروع دلال صلاح عضو الإدارة العامة لرياض الاطفال وذلك علي مساهمتهم الفعالة في إنجاح مشروع الرياضي الصغير و مهرجان العاب القوي (kids)، الذي تم تنفيذه لأول مرة بالأزهر الشريف بمرحلة رياض الأطفال.

وصرح رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوى، أن الأزهر الشريف له السبق الاول لتنفيذ مهرجان ألعاب القوي بمرحلة رياض الاطفال بالأزهر الشريف علي مستوي الجمهورية لعدد ١٦٤ ألف طفل وطفلة وقد أثنى علي وعي وثقافة قيادات قطاع المعاهد الأزهرية على نشر الوعي والثقافة الرياضيه لدي الاطفال والتطوير الملحوظ فى الألعاب والأنشطة الرياضية بمرحلة رياض الأطفال وخاصة في مجال ألعاب القوي kids.