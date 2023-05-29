عاشق الحضارة المصرية | بركات حمزة يبدع في نحت تماثيل الرموز والأعلام

عرضت القناة الأولى تقريرا تلفزيونيا بعنوان "بركات حمزة.. فنان يبدع في نحت تماثيل الشخصيات المصرية القديمة".



وذكر التقرير، ان احتراف فن النحت لتماثيل الشخصيات والرموز المصرية القديمة الموهبة التي امتلكها الشاب بركات حمزة، الذي لُقب بعاشق الحضارة المصرية بعد أن نحت منتجات فنية رائعة تمثل ملامح أجدادنا القدماء بكل دقة وحرفية.



بركات حمزة خريج جامعة الأزهر وكانت بدايته في النحت منذ 12 عاما حيث انطلق بأعماله بين أصدقائه في البداية حتى أصبحت أعماله تلقى اهتماما كبيرا من محبي النحت.



وشارك بركات في معارض وورش متعددة منها معرض إيزيس بالأقصر ومعرض همسات رواد الفن الدولي ومعرض نسمات الإسكندرية، كما أن التحول في موهبته كان مع الالتحاق بمدرسة فرنسية لتعليم فن النحت منذ 8 سنوات لينمي موهبته ويزيد من ابتكاراته وهو ما جعله مؤهلا كي يصبح مدرسا ومعلما في المدرسة التي تخرج منها، بعدما حقق نجاحا مبهرا وحصل على المركز الاول في دراسته.



وأصبح بركات محترفا في النحت على العديد من أنواع الأحجار حيث استخدمها في أعماله وصناعة التماثيل الفرعونية منها حجر البازلت والمرمر والهامر الأبيض والإلباستر لأنها تشبه ألوان التماثيل المصرية القديمة.

