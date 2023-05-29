إمرأة بلا قلب.. زوجة الأب عذبت الشقيقين روضة وإياد بالنار والعصا

لم ينج صغيران لم تتجاوز أعمارهما 12 عاما من يدي زوجة الأب التي لم تعبأ بصغر سنهما وعذبتهما علي مدار 15 يوما دون رحمة .

أحداث الواقعة

في مدينة المحلة الكبري بالغربية وفي منطقة الرجبي دارت أحداث القصة المأساوية التي رسمت ملامحها زوجة الأب القاسية القلب التي عذبت روضة ذات 12 ربيعا وشقيقها إياد صاحب الـ 9 أعوام دون شفقة أو رحمة وكانت تسقيهما مياة الغسيل وتكويهما بالنار .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من المقدم خالد عامر مأمور مركز شرطة قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بتعذيب طفلين علي يد زوجة الاب.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم التقابل مع الطفلين وتبين من المعاينة الأولية وجود كدمات وسحجات وجروح قطعية وسطحية بالرأس الطفلة "روضة .ا"12 سنة وشقيقها "اياد .ا"9 سنة جراء الاعتداء السافر علي أيدي زوجه الاب طوال أكثر من 15 يوم متواصلة .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي ربة منزل وزوجها لاتهامهما بارتكاب واقعة التعدي بالضرب المبرح والكي بالنار علي الطفلين "إياد"و"روضة" واعطائهما مياه شرب الغسيل بنطاق منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى.

وامر المستشار أحمد ياسر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية بتوجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بحبس المدعو"ابراهيم .ح" 42 سنة وزوجته "م.ن" 37 سنة (زوجه الاب) 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمه الاعتداء علي الطفلين المذكورين بالضرب المبرح بالعصا والحزام والكي بالنار وحلق شعرهما .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات وعرض الطفلين علي الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي باصابتهما الكاملة.