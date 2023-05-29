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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: الرئيس السيسي يأخذ جميع الأفكار الجديرة ببناء الوطن على محمل الجد|فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكدت الدكتورة أيات الحداد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي و القيادة السياسية، يأخذوا جميع الأفكار الجديرة ببناء الوطن في الحوار الوطني على محمل الجد في أرض الواقع.

برلمانية:الأفكار في الحوار الوطني يؤخذ بها ولا تهمش

 

وأضافت أيات الحداد، أثناء استضافتها مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي، أحمد حمدي، أن الحوار الوطني يعد طفرة جديدة تحث في مصر، حيث يجمع بين العديد من الطوائف و الفئات، و الأفكار، مضيفةً أن الحوار الوطني، جعل كل مواطن يشعر أن له دور في المجتمع.


وتابعت: " كل هذا يعطي ثقة للشباب، أن اللي عنده أفكارأو أراء يقدمها، لأن فعلا بيتاخد بيها مش بتهمش"

 

الرئيس السيسي الحوار الوطني آيات الحداد مجلس النواب برلمانية

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