برلمانية: الرئيس السيسي يأخذ جميع الأفكار الجديرة ببناء الوطن على محمل الجد|فيديو

أكدت الدكتورة أيات الحداد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي و القيادة السياسية، يأخذوا جميع الأفكار الجديرة ببناء الوطن في الحوار الوطني على محمل الجد في أرض الواقع.

برلمانية:الأفكار في الحوار الوطني يؤخذ بها ولا تهمش

وأضافت أيات الحداد، أثناء استضافتها مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي، أحمد حمدي، أن الحوار الوطني يعد طفرة جديدة تحث في مصر، حيث يجمع بين العديد من الطوائف و الفئات، و الأفكار، مضيفةً أن الحوار الوطني، جعل كل مواطن يشعر أن له دور في المجتمع.



وتابعت: " كل هذا يعطي ثقة للشباب، أن اللي عنده أفكارأو أراء يقدمها، لأن فعلا بيتاخد بيها مش بتهمش"