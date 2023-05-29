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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أطول مباراة في تاريخ الكرة المصرية.. أغرب اللقطات المثيرة بلقاء إنبي وفيوتشر

صدى البلد

شهدت مباراة إنبي وفيوتشر، مساء ليلة الأحد على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس مصر، العديد من الأحداث المثيرة للجدل.

وودع فيوتشر بطولة كأس مصر أمام إنبي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1-1 في دور ال16 للبطولة

وسجلت المباراة كأطول مباراة في الكرة المصرية حيث بدأت أمس الأحد وانتهت اليوم الاثنين واستمرت لـ3 ساعات و18 دقيقة.

وينتظر إنبي الفائز من مباراة النجوم وسموحة..

ويرصد صدى البلد أغرب اللقطات في مباراة إنبي وفيوتشر في السطور التالية:

-سجل محمد رضا "بوبو"هدفا لـ فيوتشر في الدقيقة الـ57 واحتسبه الحكم نادر قمر الدولة، لكن حكم الفيديو استدعاه بحجة أن الكرة لمست الحكم نفسه قبلها

-الحكم ذهب لتفقد اللعبة في تقنية الفيديو ليكتشف تعطل الشاشة.

-بعد انتظار 17 دقيقة، تم إصلاح تقنية الفيديو في الدقيقة الـ74 ليشاهد الحكم اللقطة أخيرا ويعتمد احتساب الهدف.

-فريق إنبي قرر عدم استكمال اللقاء والجهاز الفني يطالب اللاعبين بمغادرة الملعب.

-وفي الدقيقة 81 عاد لاعبي إنبي وتم استكمال اللقاء.

-الحكم يحتسب 25 دقيقة وقتا محتسبا بدل ضائع

+109 من الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء لـ إنبي بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليسجل إنبي هدف التعادل عن طريق أحمد خليل كالوشا.

- طرد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر ومحمد إسماعيل مدير الكرة في إنبي، لاعتراضهما.

-اللجوء للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت لإنبي بنتيجة 6-5. 

وون ضمن الأحداث الغريبة في المباراة، ارتدى الحارسان محمود جنش لاعب فيوتشر وعبد العزيز البلعوطي لاعب إنبي، زيا بنفس اللون البرتقالي.

انبي وفيوتشر انبي فيوتشر كأس مصر بطولة كأس مصر

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