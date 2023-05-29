بعد خسارة فادحة في الانتخابات المحلية الإسبانية .. قرار صادم ضد البرلمان

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاثنين أنه سيحل البرلمان في 23 يوليو المقبل، وذلك بعد نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت أمس الأحد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال سانشيز إنه سيحل البرلمان وستجري البلاد انتخابات عامة مبكرة في 23 يوليو.

ونجح الحزب الشعبي المعارض لحكومة بيدرو سانشيز، أمس الأحد، في تحقيق فوز قوي في الانتخابات المحلية والإقليمية التي شهدتها إسبانيا.

وحصد الحزب اليميني المعارض 23351 مقعدًا في مجالس البلديات، بزيادة قدرها 2987 مقعدًا مقارنة بانتخابات عام 2019، ما شكل انتكاسة كبيرة لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، حيث حصل حزبه العمل على 20752 مقعدًا في مجالس البلديات بتراجع قدره 1589 مقعدًا.

وتعد هذه الانتخابات بمثابة اختبار وطني لسانشيز قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي تبدو المعارضة أوفر حظًا للفوز فيها.