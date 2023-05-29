عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد خسارة فادحة في الانتخابات المحلية الإسبانية .. قرار صادم ضد البرلمان

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاثنين أنه سيحل البرلمان في 23 يوليو المقبل، وذلك بعد نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت أمس الأحد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال سانشيز إنه سيحل البرلمان وستجري البلاد انتخابات عامة مبكرة في 23 يوليو.

ونجح الحزب الشعبي المعارض لحكومة بيدرو سانشيز، أمس الأحد، في تحقيق فوز قوي في الانتخابات المحلية والإقليمية التي شهدتها إسبانيا.

وحصد الحزب اليميني المعارض 23351 مقعدًا في مجالس البلديات، بزيادة قدرها 2987 مقعدًا مقارنة بانتخابات عام 2019، ما شكل انتكاسة كبيرة لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، حيث حصل حزبه العمل على 20752 مقعدًا في مجالس البلديات بتراجع قدره 1589 مقعدًا.

وتعد هذه الانتخابات بمثابة اختبار وطني لسانشيز قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي تبدو المعارضة أوفر حظًا للفوز فيها.

رئيس الوزراء الاسباني الانتخابات المحلية بيدرو سانشيز الحزب الشعبي انتخابات عامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

الحق اشتري قبل العيد| اللحوم البلدى بـ225 والسوداني بـ 195 جنيها

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة العربية

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

مفاجأة قوية في أسعار الدولار عالميا

ترشيحاتنا

أردوغان يعتزم محادثة بايدن وبوتين .. ولا خطط للقاء قريب مع الرئيس السوري

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري .. والقناة الناقلة

النواب يوافق على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات

مجلس أعلى للضرائب وإعفاءات استثنائية.. تعديلات جديدة في قانون الضريبة على الدخل

ألم خلف العين ؟ علامة على الإصابة بهذا المرض .. انتبه

للعمل في موسم الحج 2023 .. وظائف خالية بالسعودية لهذه الفئات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لطلبة الثانوية العامة: إتباع هذا النظام يساعد على تركيز أقوى وتفوق دراسي

لا تستخدمه بعد اليوم.. تحذير خطير من جل الاستحمام

علامات تكشف البانيه المحقون بمجرد النظر

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في مهرجان كان

فيديو

موضوع يخص الشرف.. سبب طعن غدير الفهد في رقبتها.. فيديوجراف

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل مثيرة ضد وفاء مكي.. ماذا قالت؟  «فيديوجراف»

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ