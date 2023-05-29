برلماني: قانون المحليات من أولويات الحوار الوطني وليس رفاهية

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الوصف الوظيفي لأعضاء المجالس المحلية هو كل ما يخص المحليات على أرض الواقع، فعلى مستوى الأحياء، فإنهم يعملون في إطار كل ما يخص البنية التحتية والرصف والشوارع والإنارة وما يقدم من خدمات على أرض الواقع للمواطنين، بالإضافة إلى حالة المباني والتراخيص الخاصة لبناء المباني وهدمها، أي كل ما يخص الشارع المصري من بنية ومحليات وإصدار تراخيص الخدمات الموجودة وتأهيل المواطن للحصول عليها.



وأضاف "محروس" خلال حوارها على القناة الأولى،: "هناك فجوة كبيرة حدثت منذ عام 2010 حتى الآن بسبب عدم وجود مجالس نيابية وهو ما ألقى بكل هذه الأعباء على كاهل أعضاء مجلس النواب، وقانون المجالس المحلية يستهدف 52 ألف كادر خلال الفترة المقبلة، حيث لم يعد قانون المحليات رفاهية، لكنه من أولويات الحوار الوطني".



وتابعت: "ننادي بسرعة إصدار القانون حتى يكون هناك أولويات للمجالس النيابية والمجالس المحلية، لأن دور عضو مجلس النواب الأساسي هو الدور الرقابي والتشريعي والخدمي بشكل تكاملي، لكن غياب دور المحليات ألقى أعباءً ثقيلة على عضو مجلس النواب".