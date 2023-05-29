تحركات في أسعار الذهب والدولار .. والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس|أخبار تهمك

نشر موقع صدى البلد، اليوم الاثنين 29-5-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، والأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، من تقديم رشا مجدي ، اليوم الاثنين، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب و الدولار والعملات العربية والأجنبية والأرصاد اليوم الاثنين 29ـ 5-2023.

سعر الذهب اليوم:



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2750 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2350 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2000 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18800 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.18 جنيه للبيع، و33.07 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.19 جنيه للبيع، و38.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.59 جنيه للبيع، و100.24 جنيه للشراء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 - 21

الإسكندرية 25- 19

الإسماعيلية 32 - 21

الغردقة 34 21

أسوان 39 - 27

سوهاج 35 - 23

المنيا 32 - 22

تحذير عاجل من الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إن فرص سقوط الأمطار تقل وتنحصر فقط ببعض المناطق من جنوب مناطق سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء وهي أمطار بين الخفيفة والمتوسطة، موضحة أن طقس اليوم المستقر مستمر حتى يوم الغد الثلاثاء ولكن مع يوم الأربعاء وبشكل تدريجي يحدث ارتفاعا بدرجات الحرارة والأجواء تعود مرة أخرى وتكون أجواء حارة وشديدة الحرارة.

أجواء صيفية



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أنه يجب على المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر فترات النهار، خصوصا وأن الأجواء الصيفية ستكون الأجواء السائدة الفترة المقبلة، وأقصى انخفاض بدرجات الحرارة يكون بين الـ30 درجة مئوية و31 درجة مئوية.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن السمة الأساسية والطبيعية هي الاعتدال بدرجات الحرارة، ولذلك يجب الحذر خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يشعرنا بمزيد من الارتفاعات بدرجات الحرارة.