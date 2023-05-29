عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحركات في أسعار الذهب والدولار .. والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس|أخبار تهمك

الدولار و الذهب
الدولار و الذهب

نشر موقع صدى البلد، اليوم الاثنين 29-5-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، والأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من  الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، من تقديم رشا مجدي ، اليوم الاثنين، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب و الدولار والعملات العربية والأجنبية والأرصاد اليوم الاثنين 29ـ 5-2023.

سعر الذهب اليوم:


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2750 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2350 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2000 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18800 جنيها.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.18 جنيه للبيع، و33.07 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.19 جنيه للبيع، و38.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.59 جنيه للبيع، و100.24 جنيه للشراء

 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:

العظمى الصغرى
القاهرة 31 - 21
الإسكندرية 25- 19
الإسماعيلية 32 - 21
الغردقة 34 21
أسوان 39 - 27
سوهاج 35 - 23
المنيا 32 - 22

 

تحذير عاجل من الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس


قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إن فرص سقوط  الأمطار تقل وتنحصر فقط ببعض المناطق من جنوب مناطق سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء وهي أمطار بين الخفيفة والمتوسطة، موضحة أن طقس اليوم المستقر مستمر حتى يوم الغد الثلاثاء ولكن مع يوم الأربعاء وبشكل تدريجي يحدث ارتفاعا بدرجات الحرارة والأجواء تعود مرة أخرى وتكون أجواء حارة وشديدة الحرارة.

 

أجواء صيفية


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أنه يجب على المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر فترات النهار، خصوصا وأن الأجواء الصيفية ستكون الأجواء السائدة الفترة المقبلة، وأقصى انخفاض بدرجات الحرارة يكون بين الـ30 درجة مئوية و31 درجة مئوية.


وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن السمة الأساسية والطبيعية هي الاعتدال بدرجات الحرارة، ولذلك يجب الحذر خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يشعرنا بمزيد من الارتفاعات بدرجات الحرارة.

 

 

الذهب الدولار الأرصاد درجات الحرارة تحديثات الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

الحق اشتري قبل العيد| اللحوم البلدى بـ225 والسوداني بـ 195 جنيها

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة العربية

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

الوداد بدأ العد التنازلي للتشتيت.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

النواب يوافق نهائيا على تعديل رسوم تنمية موارد الدولة

دعاء لتهدئة النفس والأعصاب.. أدركه بـ 3 كلمات نبوية لاتقدر بثمن

التعليم العالي: استيعاب جميع الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

طقس الغد.. ارتفاع الحرارة على القاهرة والوجه البحري وأمطار رعدية في سيناء

تحركات في أسعار الذهب والدولار .. والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس|أخبار تهمك

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان برقم الجلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألم خلف العين ؟ علامة على الإصابة بهذا المرض .. انتبه

لطلبة الثانوية العامة: إتباع هذا النظام يساعد على تركيز أقوى وتفوق دراسي

لا تستخدمه بعد اليوم.. تحذير خطير من جل الاستحمام

علامات تكشف البانيه المحقون بمجرد النظر

فيديو

مازلنا أصدقاء.. بشرى تعلن انفصالها عن سالم هيكل بعد زواج 3 سنوات

موضوع يخص الشرف.. سبب طعن غدير الفهد في رقبتها.. فيديوجراف

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل مثيرة ضد وفاء مكي.. ماذا قالت؟  «فيديوجراف»

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ