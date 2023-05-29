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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يلتقي بوتين وأردوغان قريبًا.. الكرملين يكشف الأمر

بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لا توجد احتمالات فورية لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف بيسكوف: "بطريقة أو بأخرى، سيحدث هذا بالتأكيد، لكن حتى الآن لا توجد تقديرات للوقت".

ولفت إلى أن "محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان قد تتم قريبًا".

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قال اليوم الاثنين، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يخطط لإجراء محادثات هاتفية اليوم، مع نظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن.

وأوضح قالن في مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية: "لدى الرئيس فترة عمل مزدحمة للغاية، يخطط اليوم لإجراء محادثة هاتفية مع بايدن وبوتين".

وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه لرئاسة تركيا.

وجاء في رسالة التهنئة التي نشرت عبر موقع “الكرملين” على الإنترنت: "أردوغان، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبل تهنئتي الصادقة على إعادة انتخابك لرئاسة الجمهورية".

وحسب الرسالة، أكد بوتين أنه يقدر مساهمة أردوغان في تعزيز العلاقات بين روسيا وتركيا، وأكد استعداده لمواصلة الحوار.

وأشار بوتين ، إلى أن فوز أردوغان في الانتخابات هو نتيجة عمله على تعزيز سيادة تركيا واتباع سياسة خارجية مستقلة روسيا تولي أهمية كبيرة لمواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة مع تركيا، بما في ذلك محطة أكويو للطاقة النووية ومركز الغاز.

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