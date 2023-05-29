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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بإجماع الآراء.. الإعدام شنقا لقاتل صديقه مدرس الإنجليزي بمنشأة القناطر

صدى البلد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بإجماع الآراء بالإعدام شنقا على قاتل مدرس إنجليزي، بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر.

 

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وسكرتارية صبحي عبد الحميد وطلعت عبده حسانين.

 

كانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة لغز العثور على جثة شاب ممزق بالطعنات وسط ارض زراعية بمنطقة منشأة القناطر حيث تبين آن الجثة لمدرس لغة انجليزية وان صديقه وراء قتله بسبب مبلغ 10 آلاف جنيه. 

 

اعترف المتهم أمام رجال مباحث الجيزة عقب القبض عليه، أنه اقترض من المجني عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ولعجزه عن سداد المبلغ، مع مطالبة القتيل له باستعادة نقوده، قرر المتهم إنهاء حياته، واستدرجه إلى أرض زراعية، وسدد له 15 طعنة في أنحاء جسده، من بينهم 7 طعنات في الرقبة. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في إحدى قرى منشأة القناطر. 

 

انتقل رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب نجحت التحريات في تحديد هوية المجني عليه، وتبين أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة. 

 

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الإعدام شنقا مدرس الانجليزي محكمة جنايات جنوب الجيزة منشأة القناطر قاتل صديقه

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