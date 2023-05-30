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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء سيدنا إبراهيم للرزق والذرية الصالحة.. بشارة عظيمة لمن أدركه قبل الفجر

الذكر
الذكر

دعاء سيدنا إبراهيم للرزق .. يغفل الكثيرون عن دعاء سيدنا إبراهيم للرزق، وفضل التمسك بما ذكره الأنبياء والصالحين من دعاءً مأثور من شأنه أن يكون مقبولاً عند الله تبارك وتعالى خاصة في ساعة الثلث الأخير من الليل.

وقد ورد دعاء سيدنا إبراهيم للرزق في كتاب الله تبارك وتعالى من بين جملة الأدعية التي دعا بها الخليل إبراهيم عليه السلام في القرآن أدعية الرزق، والذرية والصلاح، وتحقيق الأمن والأمان والمغفرة يوم القيامة.

دعاء سيدنا إبراهيم للرزق

يعد الخليل إبراهيم عليه السلام، واحداً من أعظم الأنبياء والرسل مكانة في الأديان السماوية كافة، واختصه الإسلام بجملة من المكارم والفضائل، منها إن الحق تبارك وتعالى اختصه بالذكر في التشهد، وجعل مقامه مصلى لمن قصد بيت الله الحرام. 

وفي بيان لم خصَّ إبراهيم عليه السلام من بين سائر الأنبياء عليهم السلام بذكرنا إياه في الصلاة؟ قال لالعلامة بدر الدين العيني في “شرحه على سنن أبي داود”: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ليلة المعراج جميع الأنبياء والمرسلين، وسلَّم على كل نبي، ولم يسلم أحد منهم على أمته غير إبراهيم عليه السلام، فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي عليه في آخر كل صلاة إلى يوم القيامة مجازاةً على إحسانه.

ويقال: إن إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبة دعا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم من حج هذا البيت من أمة محمد فهَبْه مني السلام، وكذلك دعا أهله وأولاده بهذه الدعوة، فأمرنا بذكرهم في الصلاة مُجازاة على حُسْن صنيعهم.

ومن الدعاء الثابت من بين أدعية خليل الرحمن دعاء سيدنا إبراهيم للرزق، حيث قال:"رب اجعل هذا بلداً آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر". 
 

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دعاء سيدنا إبراهيم للذرية

كما ذُكر دعاء سيدنا إبراهيم، عليه السلام للذرية، في سورة الصافات الآية 100، حيث قال: “رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ“، فكانت إجابته من قبل المولى تبارك وتعالى: “فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ".

أدعية سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم

ومن بين الأدعية التي وردت عن سيدنا إبراهيم عليه السلام ما يلي:

1- الدعاء بالأمن واجتناب عبادة التوجه إلى الأوثان: (وَإِذ قالَ إِبراهيمُ رَبِّ اجعَل هـذَا البَلَدَ آمِنًا وَاجنُبني وَبَنِيَّ أَن نَعبُدَ - الأَصنامَ).

2- الدعاء بالرزق والخير: (فَاجعَل أَفئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهوي إِلَيهِم وَارزُقهُم مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُم يَشكُرونَ).

3- الشكر على استجابة الله لدعائه: "الحَمدُ لِلَّـهِ الَّذي وَهَبَ لي عَلَى الكِبَرِ إِسماعيلَ وَإِسحاقَ إِنَّ رَبّي لَسَميعُ الدُّعاءِ"، وموضع الدعاء هو: (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ).

4- الدعاء للنفس والذرية بإقامة الصلاة: (رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ).

5- الدعاء للنفس والوالدين وعموم المؤمنين بالمغفرة يوم القيامة: (رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ).

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دعاء الرزق بالمولود 

1- اللهم هب لي من لدنك وليًا، وإجعله من الصالحين.

2- اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

3- يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.

4- اللهم بشرني بالذرية الصالحة گما بشرت زكريا بيحيى يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة.

5- ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء .

6- ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

7- يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم امين يارب.

8- اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب ربي ارزقني الذرية الصالحة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.

9- اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني و تعيني في ديني و دنياي من بنين و بنات.

10-  يارب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل اللهم فرحني بخبر حملي يارب ياكريم يارب عوضني.

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