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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفوض شئون اللاجئين: الرئيس السيسي أوضح لي مصادر القلق الأساسية لمصر

المفوض السامي للأمم
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “الحكومة المصرية التي كانت سخية للغاية وأبقت على الحدود مفتوحة لوصول اللاجئين”.

 

وأضاف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال مؤتمر صحفي اليوم، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”: “ أتفهم وأقدر أن الوضع مليء بالتحديات، والرئيس السيسي، أوضح لي بجلاء مصادر القلق الأساسية بالنسبة لمصر، فهناك مشكلات اقتصادية والخدمات تحت ضغوط هائلة؛ لأن السودانيين يتمتعون باتفاق حرية الحركة ويمكن أن ينضموا للمدارس المصرية”.

 

وتابع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “نحتاج إلى مساعدة العالقين فى السودان.. لأن تلك مشكلة كبري.. والولايات المتحدة تدرس كيف يمكن أن توسع تواجدها فى أماكن أخري بالسودان”، مشيدا بمجهود مصر فى استقبال السودانيين.

 

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