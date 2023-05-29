وفاة والدة المايسترو محمد الموجي

أعلن الموسيقار عاطف إمام، عضو نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابه بفيسبوك عن وفاة والدة المايسترو والموزع الموسيقى محمد الموجى، وحماة المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، والمقرر إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العصر بمسجد أبو المكار الزغل بصلاح سالم والدفن بمدافن القوات المسلحة بجوار طريق المشير.

وكتب عبر حسابه بفيسبوك: "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون أتقدم بخالص العزاء في وفاة المرحومة والدة المايسترو حمادة الموجي والأستاذ أسامة إسماعيل الموجي ووالدة حرم المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية والأستاذ الدكتور جمال عبد المنعم الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية ووالدة السيدة أمال الموجي والسيدة أميرة الموجي وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وخالص العزاء لأسرة الموسيقار محمد الموجي وأسرة الموسيقار المرحوم حلمي أمين".