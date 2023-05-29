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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والدة المايسترو محمد الموجي

صدى البلد

أعلن الموسيقار عاطف إمام، عضو نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابه بفيسبوك عن وفاة والدة المايسترو والموزع الموسيقى محمد الموجى، وحماة المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، والمقرر إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العصر بمسجد أبو المكار الزغل بصلاح سالم والدفن بمدافن القوات المسلحة بجوار طريق المشير.

 

وكتب عبر حسابه بفيسبوك: "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون أتقدم بخالص العزاء في وفاة المرحومة والدة المايسترو حمادة الموجي والأستاذ أسامة إسماعيل الموجي ووالدة حرم المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية والأستاذ الدكتور جمال عبد المنعم الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية  ووالدة السيدة أمال الموجي والسيدة أميرة الموجي وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وخالص العزاء لأسرة الموسيقار محمد الموجي وأسرة الموسيقار المرحوم حلمي أمين".

الدكتور عاطف إمام المايسترو محمد أبو اليزيد المعهد العالى للموسيقى العربية الموسيقار عاطف إمام الموسيقار محمد الموجي

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