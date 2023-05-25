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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموسيقيين: ويجز لم يحل أزمته مع النقابة ولا يستطع إحياء حفلات داخل مصر

ويجز ومصطفى كامل
ويجز ومصطفى كامل

أكد الدكتور محمد عبد الله المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة أن أزمة ويجز مع النقابة لم تحل حتى هذه اللحظة.

وأضاف عبدالله فى تصريحات خاصة أن هناك إجراءات لا بد أن يتبعها ويجز لإحيائه حفل داخل مصر، وهي أن يتواجد داخل نقابة المهن الموسيقية للتوقيع على الإقرار الذى وضعه نقيب الموسيقيين مصطفى كامل لفئة مطربي الراب والمهرجانات.

وأضاف أن الشركة المنظمة للحفل لم تقم بتسديد رسوم إقامة الحفل مع تجديد الاشتراك السنوي والذي يبلغ 215 ألف جنيه.
 

رئيس لجنة العمل يكشف تفاصيل الأزمة 

أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أن مغنى الراب، ويجز لم يطلب حتى الآن تصريحا لإحياء حفل بالتجمع الخامس شهر يوليو القادم.

 

وأضاف هندي في تصريح خاص لـ صدى البلد أن فريق كاريوكي والذي يحيي مع ويجز حفلة التجمع قد حصل اليوم على تصريح لإحياء الحفل ولكن لم يأت ويجز من أجل هذا التصريح حتى هذه اللحظة.

 

أزمة ويجز ومصطفي كامل 

 

وكشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول منع ويجز من الغناء فى مصر على الرغم من مثوله داخل نقابة الموسيقيين لأنهاء أزمته.

 

وقال مصطفى كامل ، فى أحد البرامج التليفزيونية: إن ويجز حضر إلى النقابة إلا أنه حتى الآن لم يوقع على الإقرار الذى خضع له عدد من مطربى المهرجانات والراب وذلك بسبب تخوفه من بند منع من السفر والذى أوضحته له والمحامي الخاص له بأن هذا البند خاص بتحصيل رسوم النقابة فقط.

 

وأوضح مصطفى كامل، أننا اتفقنا على كافة التفاصيل ولكن ويجز لم يوقع حتى الآن على الإقرار الخاص بالنيابة وبالتالي لا بد من مثوله داخل النقابة.

محمد عبد الله أزمة ويجز ويجز نقابة المهن الموسقية نقابة المهن الموسيقية

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