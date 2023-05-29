واتسآب يطرح ميزة جديدة لمكالمات الفيديو.. كيف تستخدمها

استطاعت شركة "ميتا" أن تجعل من "واتس آب" تطبيق الدردشة الفورية الأكثر استخداما وشيوعا بين جميع المستخدمين في العالم، بفضل تطويرها الدائم وتحسينها للخدمات التي تقدمها للعملاء.

ويعد تطبيق "واتس آب" هو أحد أكثر التطبيقات شيوعًا المستخدم في إجراء مكالمات الفيديو نظرا لقائمة المميزات، ورغم ذلك هو على عكس الأنظمة الأساسية الأخرى ، لا يمكن لمستخدمي WhatsApp مشاركة شاشات هواتفهم أثناء مكالمات الفيديو.

WhatsApp

وأفاد موقع WABetaInfo أن إدارة واتساب بالفعل تنبهت إلى هذا النقص في النظام الأساسي وتعمل على تطويره لتقديم خدمة أفضل للمستخدم تمكنه من مشاركة الشاشة، وهي الميزة التي بدأ تفعيلها الآن في تطبيق WhatsApp التجريبي لنظام تشغيل أندرويد (الإصدار 2.23.11.19).

ومن خلال الإصدار الجديدة لـ WhatsApp يمكن تفعيل هذه الميزة بالنقر على أيقونة جديدة في قائمة التحكم control menu في المكالمات أثناء مكالمات الفيديو، من خلال هذه الخطوة سيتمكن واتس آب من الوصول إلى جميع المعلومات التي تظهر على شاشتك أو يتم تشغيلها من جهازك أثناء التسجيل أو الإرسال.

ومن الممكن أن تتضمن المعلومات التي يتم مشاركتها عبر خاصية عرض الشاشة بيانات خاصة بكلمات المرور وتفاصيل الدفع والصور والرسائل والفيديو الذي تقوم بتشغيله.

وعزز WhatsApp من ميزاته التي يقدمها خلال السنة الحالية، مع الدفع بمزيد من الخيارات منها الرسائل التي تختفي تلقائيا بعد فترة زمنية يحددها المرسل، وميزة إعادة تحرير الرسائل لتفادي الأخطاء الإملائية ودعم الهواتف الذكية المتعددة.