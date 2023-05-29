الأوقاف: مبادرة اعرف قدر نبيك تهدف إلى التوعية بأخلاق سيدنا محمد

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مبادرة اعرف قدر نبيك تهدف إلى التوعية بأخلاق النبي الكريم في العلم و العمل و الإخلاص و الرحمة في التعامل.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر2، أن نستهدف مليون طفل بـ 20 ألف مسجد للتعريف بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأخلاقه ومعاملاته.

وكشف أن المبادرة تم اطلاقها من مسجد الإمام الحسين و هناك جوائز للفائزين بقيمة 200 ألف جنيه، وأن الجميع شاهد خطبة الجمعة الماضية، و المبادرة التى تتم بالصلاة على النبي بعد صلاة الجمعة.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف تقوم تعليم الأطفال كيف كان يتعامل الرسول الكريم، مع الجميع.