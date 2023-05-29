شاهد|"إكسترا نيوز" تعرض الأجواء بالشارع التركي بعد فوز أردوغان بفترة رئاسية جديدة

استعرضت ندى رضا، موفدة قناة "إكسترا نيوز" من إسطنبول، الأجواء في الشارع التركي، عقب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة.

وقالت "رضا"، خلال رسالتها على الهواء، إن الشعب التركي احتفل أمس حتى فجر اليوم بعد فوز أردوغان، وبدأ اليوم الأتراك التوجه إلى العمل بشكل منتظم، مضيفة أن الرئيس ألقى كلمة بالقصر الرئاسي في أنقرة في حضور 320 ألف مواطن ووجه لهم الشكر على انتخابه.

وأضافت أن الرئيس أردوغان تحدث خلال كلمته عن المشروعات المستقبلية في إسطنبول، وبالتنسيق مع الحكومة سيكون على قدر من الثقة كشرط للمسؤولية الممنوحة له من الأمة.

وفاز أردوغان بأكثر من 52 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة الرئاسية، أمس الأحد، والتي جاءت بعد أسبوعين من إخفاقه في تحقيق نصر حاسم من الجولة الأولى.