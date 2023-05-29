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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس 15 مايو : إصابة 18 موظفا في حريق مبنى ملاصق لجهاز المدينة ..خاص

حريق مبنى جهاز مدينة
حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذى نشب منذ قليل بمبنى ملاصق لمقر الجهاز مما أدى إلى إصابة أكثر من 18 موظفا.

لافتاً إلى أنه فور نشوب الحريق تم التواصل مع الحماية المدنية لاحتواء الموقف.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 15 مايو، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه جار التحقيق من الجهات المختصة لمعرفة سبب نشوب الحريق المفاجئ.

وكشفت التحريات الأولية لحريق جهاز 15 مايو، أن النيران بدأت من مبنى السجل المدني، ثم امتدت إلى الأدوار العليا من جوازات وإداره المستقبل التعليمية وجزء من مبنى الحي، بسبب ماس كهربى، وسرعان ما قام رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل، ومنع امتداده لباقى أجزاء المباني، ويتم إجراء عمليات التبريد بمحيط الحريق لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

 

ويستكمل رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، والاستماع لمسؤلى قطاعات المبنى، كما انتقل فريق من جهات التحقيق، ليتم معاينة موقع الحريق وكشف الأسباب النهائية حول اندلاع النيران .

 

وارتفع عدد المصابين الي 18 شخصا بسبب حريق اندلع داخل فى مبنى جهاز مدينة 15 مايو وتم نقل المصابين الي المستشفي وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل .

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء الى المكان ، وتبين بالفحص الاولى نشوب الحريق واجهة مبنى جهاز 15 مايو المكون من 7 طوابق بسبب ماس كهربى ويجرى رجال الحماية عمليات التبريد للسيطرة على النيران ومنع تجددها مرة أخرى .

 

15 مايو الحماية المدنية المهندس محمد مصطفى جهاز مدينة 15 مايو تصريحات خاصة رئيس جهاز

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