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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يُكرم السكرتير العام المساعد لبلوغه سن المعاش

صدى البلد

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة بمنحه شعار المحافظة وشهادة تقدير ومجسما للكعبة المشرفة لبلوغه السن القانونية للمعاش وتقديراً لما قدمه من جهد وأداء متميز لتطوير منظومة العمل خلال فترة عمله داخل أروقة الجهاز التنفيذي للمحافظة متمنياً له التوفيق في حياته الجديدة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وبحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ  واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والعميد أحمد مهدلي نائب المستشار العسكري للمحافظة وممثلين عن إداراتي المرور والحماية المدنية وشرطة المرافق ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

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أكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدى دوره فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة ، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

وقال المحافظ: باسمي وباسم أعضاء المجلس التنفيذي أتقدم بخالص الشكر والتقديم للسكرتير العام المساعد لدوره في النهوض بمنظومة العمل داخل الجهاز الإداري خلال الفترة السابقة مما كان له عظيم الأثر في تحسين مستوي الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه قدم السكرتير العام المساعد الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمه اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي لما قدمه من مجهودات خلال فتره عمله داخل الجهاز الإداري لمحافظة الشرقية ، مشيداً بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤوسيه والتي يسودها الود والاحترام والحزم بما ينعكس على سرعة انهاء مصالح المواطنين في قطاعات العمل المختلفة.

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