رئيس تيار الحكمة العراقي: مصر ركيزة مهمة في العمل العربي المشترك

أكد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، أن الهدف من زيارته لمصر هو التعبير عن مدى حبه وتقديره لمصر باعتبارها الشقيقة الكبرى للدول العربية، والتشاور مع القيادة السياسية المصرية حول قضايا المنطقة وتطورات الأوضاع في العراق.

وأضاف الحكيم خلال مؤتمر صحفي له بمقر السفارة العراقية بالقاهرة، على هامش زيارته للقاهرة، أن العراق شهد خلال الفترة الماضية تطورات كبيرة وتعايشا طيبا بين المكونات العراقية وغير مسبوق، مما يوحي بمزيد من الثقة بين الشعب العراقي بمختلف أطيافه، لافتا إلى أن العراق يشهد أكبر ائتلاف وطني مكون للحكومة تشارك فيه مختلف القوى الوطنية العراقية هدفها جميعا خدمة العراق والنهوض به.



وأشار إلى أن مصر تمثل الركيزة المهمة في العمل العربي المشترك لما لها من دور فعال، وما بين مصر والعراق من تعاون وثيق، واصفا العراق بأنه رمح الأمة العربية ومصر تمثل روحها، لذا فلابد من التكامل بين رمح الأمة وروحها لصالح الدول العربية.