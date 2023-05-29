حكاية أميرة حربي من كرسي متحرك إلي ملكة السوشيال ميديا

عرضت قناة صدي البلد ببرنامج ست الستات مقطع فيديو بعنوان :" حكاية أميرة حربي .. من كرسي متحرك إلي ملكة السوشال ميديا".



أكدت أميرة حربي فتاة من قادرون بـ اختلاف، أنها تغني و ترقص و تمثل، من أعلي الكرسي المتحرك التى تجلس عليه.



وأضافت أميرة حربي، خلال حوارها ببرنامج ست الستات، المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية دينا رامز، أن أول عمل فني لها هو مسلسل القضية 404، مع محمد الأنصاري.



ولفتت إلى أنه كانت تريد توصيل رسالة للمواطنين، وبدأت بـ فيديوهات عبر السوشيال ميديا، و التك توك، وبعد ذلك أحد الأصدقاء لها، أخبرها بأن مسلسل القضية 404 تريد أطفال من ذوى القدرات للمشاركة فى العمل، وتم التقدم و المشاركة فى العمل.



وأشارت إلى أنه تقوم بـ بعض الاستعراضات الفنية، وأنها تمتلك مهارات كثيرة، وقامت بالغناء و الرقص على الهواء.

