عاملا للاستقرار الجماعي.. الرئيس البيلاروسي يوجه رسالة عاجله للاتحاد الاقتصادي الأوراسي

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إن التكامل الأوراسي هو عامل قوي للنمو الاقتصادي والاستقرار في أوقات الاضطرابات، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف لوكاشينكو في يوم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "خلال الفترة الحالية من الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية الحادة، يعد الالتزام بالتكامل الأوراسي عاملًا قويًا للاستدامة والنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي".

وأعرب لوكاشينكو عن تفاؤله بأن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستكون قادرة على تحقيق كامل إمكانات المنظمة من خلال الجهود والأنشطة المشتركة بروح التحالف والتضامن.

وأوضح الرئيس البيلاروسي، أن كان قرار إنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عام 2014 كان نقطة تحول بالنسبة للبلدان الأعضاء، لافتا إلى أن اليوم نستطيع أن نقول بثقة أن الاتحاد اجتاز بنجاح مرحلة التشكيل ليصبح منظمة دولية مهمة، تتحسن سلطتها على الساحة العالمية باطراد.